Юдзуру Ханю – в составе сборной Японии на Олимпиаду-2018

Стал известен состав сборной Японии на Олимпийские игры 2018 года. Как сообщает Rockerskating, в состав мужской команды вошел олимпийский чемпион 2014 года Юдзуру Ханю. Напомним, ранее 23-летний спортсмен пропустил чемпионат Японии из-за травмы.
Полностью состав сборной Японии выглядит следующим образом:
мужское одиночное катание: Юдзуру Ханю, Кейдзи Танака, Сома Уно;
женское одиночное катание: Сатоко Мияхара, Каори Сакамото;
парное катание: Миу Сузаки/Рюичи Кихара;
танцы на льду: Кана Мурамото/Крис Рид.
Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.