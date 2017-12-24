Юдзуру Ханю – в составе сборной Японии на Олимпиаду-2018

Стал известен состав сборной Японии на Олимпийские игры 2018 года. Как сообщает Rockerskating, в состав мужской команды вошел олимпийский чемпион 2014 года Юдзуру Ханю. Напомним, ранее 23-летний спортсмен пропустил чемпионат Японии из-за травмы.

Полностью состав сборной Японии выглядит следующим образом:

мужское одиночное катание: Юдзуру Ханю, Кейдзи Танака, Сома Уно;

женское одиночное катание: Сатоко Мияхара, Каори Сакамото;

парное катание: Миу Сузаки/Рюичи Кихара;

танцы на льду: Кана Мурамото/Крис Рид.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.