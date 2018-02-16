Юдзуру Ханю: "Хотел показать всем, что я вернулся"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Юдзуру Ханю сдержанно оценил свое выступление в короткой программе на Играх-2018. После завершения этой части соревнований японский фигурист занимает первое место, набрав 111,68 баллов. У идущего вторым испанца Хавьера Фернандеса - 107,58.

- Хотел показать всем, что я вернулся. Я здесь, - цитирует ESPN Ханю.

Напомним, короткая программа на Играх в Пхенчхане - первые соревнования для Ханю после травмы, полученной им на японском этапе "Гран-при" в ноябре 2017 года.

Произвольная программа в мужском одиночном катании пройдет 17 февраля. Начало прокатов - 4.00 по московскому времени.

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