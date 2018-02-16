Японец Ханю – первый после короткой программы на Олимпиаде, Алиев – 5-й, Коляда – 8-й

Японец Юдзуру Ханю стал первым после короткой программы на Олимпиаде-2018. Он набрал 111,68 балла.

Вторым идет испанец Хавьер Фернандес – 107,58. На третьей строчке расположился еще один японец Сома Уно.

Россиянин Дмитрий Алиев занимает 5-е место, Михаил Коляда – 8-е.

Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 17 февраля.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) - 111,68

2. Хавьер Фернандес (Испания) - 107,58

3. Сома Уно (Япония) - 104,17

4. Цзинь Боян (Китай) - 103,32

5. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) - 98,98

6. Патрик Чан (Канада) - 90,01

8. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 86,69

Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. LIVE!

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018