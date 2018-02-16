Японец Ханю – первый после короткой программы на Олимпиаде, Алиев – 5-й, Коляда – 8-й

Японец Юдзуру Ханю стал первым после короткой программы на Олимпиаде-2018. Он набрал 111,68 балла.
Вторым идет испанец Хавьер Фернандес – 107,58. На третьей строчке расположился еще один японец Сома Уно.
Россиянин Дмитрий Алиев занимает 5-е место, Михаил Коляда – 8-е.
Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 17 февраля.
Фигурное катание
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) - 111,68
2. Хавьер Фернандес (Испания) - 107,58
3. Сома Уно (Япония) - 104,17
4. Цзинь Боян (Китай) - 103,32
5. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) - 98,98
6. Патрик Чан (Канада) - 90,01
8. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 86,69
Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
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Бней Иегуда "Фигурное катание на Олимпиаде: украинец Паниот стал последним" Украинский портал "Корреспондент"
11:13
ЮКИ
судя по фамилии,продался пашка врагам!3 раза подряд свалится,это есть подозрительно!
09:52
barbos-68
Иегуда,что там с Быченко и Самохиным? Прошли в произволку? А ведь жирный Самохин был чемпионом мира по юниорам...)
08:45
zoostation
Похоже тут на медаль не приходится рассчитывать.
08:44
barbos-68
Мне вот интересно--тренеры сборной слепые или внутрикомандные интриги важнее? Они не видели готовность Коляды и Алиева? Алиев весь сезон шёл в гору:неважные этапы гран-при,однако на ЧР запрыгнул на пьедестал,потом стал отличный ЧЕ.А Коляда наоборот--всё хуже и хуже по сезону.Плохо,что "авторитета" у Алиева мало--42 балла по второй оценке,на полтора меньше,чем у Риппона--это вопросы к судьям. П.С.--комментаторши замучали,приходится даже без звука кое что смотреть.Где нормальные мужики,которые комментировали начало сезона?
08:42
rusfed 2.0
Для Алиева бронза реальна
08:37
Бней Иегуда
Русские статисты что ль?)
08:35
redgy
Алиев молодец! Еще может побороться с этими титанами катания!) В командном был бы вторым и +2 к канаде в короткой.. Если бы да кабы..
08:33
shur
Падение - знак стабильности. Эх, Коляда!
08:31