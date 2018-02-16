08:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Японец Ханю – первый после короткой программы на Олимпиаде, Алиев – 5-й, Коляда – 8-й

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Японец Юдзуру Ханю стал первым после короткой программы на Олимпиаде-2018. Он набрал 111,68 балла.

Вторым идет испанец Хавьер Фернандес – 107,58. На третьей строчке расположился еще один японец Сома Уно.

Россиянин Дмитрий Алиев занимает 5-е место, Михаил Коляда – 8-е.

Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 17 февраля.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) - 111,68

2. Хавьер Фернандес (Испания) - 107,58

3. Сома Уно (Япония) - 104,17

4. Цзинь Боян (Китай) - 103,32

5. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) - 98,98

6. Патрик Чан (Канада) - 90,01

8. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 86,69

Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (9)
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lapp

Бней Иегуда "Фигурное катание на Олимпиаде: украинец Паниот стал последним" Украинский портал "Корреспондент"

11:13

ЮКИ

судя по фамилии,продался пашка врагам!3 раза подряд свалится,это есть подозрительно!

09:52

barbos-68

Иегуда,что там с Быченко и Самохиным? Прошли в произволку? А ведь жирный Самохин был чемпионом мира по юниорам...)

08:45

zoostation

Похоже тут на медаль не приходится рассчитывать.

08:44

barbos-68

Мне вот интересно--тренеры сборной слепые или внутрикомандные интриги важнее? Они не видели готовность Коляды и Алиева? Алиев весь сезон шёл в гору:неважные этапы гран-при,однако на ЧР запрыгнул на пьедестал,потом стал отличный ЧЕ.А Коляда наоборот--всё хуже и хуже по сезону.Плохо,что "авторитета" у Алиева мало--42 балла по второй оценке,на полтора меньше,чем у Риппона--это вопросы к судьям. П.С.--комментаторши замучали,приходится даже без звука кое что смотреть.Где нормальные мужики,которые комментировали начало сезона?

08:42

rusfed 2.0

Для Алиева бронза реальна

08:37

Бней Иегуда

Русские статисты что ль?)

08:35

redgy

Алиев молодец! Еще может побороться с этими титанами катания!) В командном был бы вторым и +2 к канаде в короткой.. Если бы да кабы..

08:33

shur

Падение - знак стабильности. Эх, Коляда!

08:31

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!