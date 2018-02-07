Yahoo Sports включил Медведеву в список спортсменов, за которыми нужно следить на Играх-2018

Портал Yahoo Sports составил список из 10 спортсменов и команд, за которыми нужно обязательно следить на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Среди них – российская фигуристка Евгения Медведева.

"Российская фигуристка Евгения Медведева – двукратный чемпион мира и фаворитка Олимпийских игр. Медведева – рекордсмен мира в короткой и произвольной программе, а также по сумме баллов за выступление", – объяснил свой выбор Yahoo Sports.

Среди прочих в список попали американка Мааме Байне, которая может стать первой темнокожей олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту среди женщин, а также женская сборная Нигерии по бобслею.