Владимир Морозов: "Утешать нас не надо. Справимся, переживем"

Российский фигурист Владимир Морозов, вместе с Евгений Тарасовой занявший четвертое место в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2018, отметил, что не знает, почему у них не получился выброс в произвольной программе. Он также добавил, что утешать их не нужно.

Напомним, Тарасова и Морозова получили 143,25 балла за произвольную программу, по итогам двух программ они набрали 224,93.

– Вообще выброс у нас самый любимый и стабильный. Не знаю, почему так получилось, – сказал Морозов. – Но как получилось.

Чем себя надо утешить? Надо пару дней прийти в себя. Утешать нас не надо. Справимся, переживем.

Какие слова нашел для Евгении? Бывает, что… Особо пока никаких слов не говорил. Мало времени прошло. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Тарасова и Морозов – четвертое место и слезы //

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