Владимир Морозов: "Просто вышли – и отработали. Вот и результат"

Российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов показала лучший результат в короткой программе в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане​. По словам партнера, у него нет к себе претензий, передает из Пхенчхана спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Мы ничего лишнего не придумывали, – объяснил Морозов. – Просто вышли – и отработали. Вот и результат.

– Замечания к себе есть?

– Неа.

– Смотрели выступление одиночников?

– Нет, у нас была разминка, потом переодевались, кто-то красился, кто-то – причесывался. Узнали уже только результат. Но старались не обращать на него внимание.

– Получилось?

– Это только начало турнира. Считаем, что наверстать упущенное еще возможно.