Владимир Морозов: "Когда вручали награды за командный турнир, пальцы примерзли к медали"

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал о забавном инциденте, произошедшим на церемонии награждения командного турнира Олимпиады-2018. Сборная России завоевала в турнире серебро, уступив Канаде.

Сегодня пары откатали короткую программу, по итогам которой Тарасова и Морозов занимают второе место вслед за Суй Вэнцзин и Хань Цуном.

- Когда нам вручали награды за командный турнир, то было очень холодно. Медаль была ледяная, - рассказал Морозов. - Пальцы буквально примерзли к ней. Но отпускать не хотелось.

Старались не расслабиться в те три дня, которые прошли с момента выступления в команде. Сегодня оценками довольны, эмоции сдержанные. Все приехали на Олимпиаду показывать свой максимум, поэтому так много личных рекордов. На льду - жарко! (Дмитрий СИМОНОВ)