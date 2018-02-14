Владимир Морозов: "Для нас с Тарасовой главнее турнира, чем Олимпиада, нет и не будет"

Российский фигурист Владимир Морозов отметил, что для него и Евгении Тарасовой Олимпиада-2018 является самым главным турниром. Он также добавил, что нервы есть, но они стараются не создавать лишнего волнения.

После короткой программы Морозов и Тарасова идут вторыми, отставая от китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун на 0,71 балла.

– Для нас Олимпиада – последний рубеж определенного отрывка в жизни. Главнее турнира нет и не будет, – сказал Морозов. – Нервы, конечно, есть. Но лишнего волнения не создаем. На соревнования на Олимпиаде не ходим, смотрим что-то урывками в паузе на тренировках. (Дмитрий СИМОНОВ)

Пары представят короткую программу завтра, 15 февраля.

Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Как это было