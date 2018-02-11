Виталий Мутко: "Медведева просто вернулась на свой уровень, и мы должны радоваться за нее"

Вице-премьер России Виталий Мутко отметил, что россиянка Евгения Медведева своим выступлением в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде-2018 показала, что вернулась на свой уровень. Он также добавил, что россиянам нужно использовать свои шансы в произвольных программах.

Напомним, Медведева установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 81,06 балла. В произвольной программе ее заменит Алина Загитова.

– Женя вернулась просто на свой уровень, и мы должны радоваться за нее. Последние два года она вообще никому не проигрывала. Была травма у нее, мы все за нее переживали, все делали, чтобы она вернулась, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Конечно, этот старт для нее был очень важен, в том числе с точки зрения психологической, функциональной. И мы увидели прежнюю Медведеву, поэтому с возвращением ее! От всей души за нее рад, мы болели. Огромные поздравления.

Надо иметь в виду, что это командные соревнования, хочется, чтобы блестящее выступление Жени капитализировалось в позиции, которые мы можем в командном соревновании занять. Сейчас Алина Загитова будет выступать с произвольной программой, тоже внесет свой вклад.

Не хочется оказывать дополнительное давление на команду перед завтрашним выступлением. Свой шанс надо использовать. Александр Энберт и Наталья Забияко тоже очень уверенно выглядели, достойно выступили, как и Катя Боброва и Дмитрий Соловьев. Хочется, чтобы сейчас Миша Коляда собрался тоже и не подвел команду.