Виталий Мутко: "Фигурное катание на Олимпиаде будет просто "ух"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что выбор российских фигуристов для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане был ожидаем.

Женскую команду представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, в турнире спортивных пар - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах Россию представят два дуэта - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.

- Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов, - цитирует ТАСС Мутко. - Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться - фигурное катание на Олимпиаде будет просто "ух".

Женя (Медведева) - это великая спортсменка, несмотря на то, что ей всего 18 лет. Женя не проигрывала весь олимпийский цикл, но случаются травмы, спорт есть спорт, ей нужно еще немного времени. А сколько еще талантливых девочек за Загитовой и Медведевой! Этери (Тутберидзе) работает, молодец, стоит также отметить и Машу Сотскову, которая стала четвертой на чемпионате Европы.

В парном катании у тренера Нины Мозер просто блестящая группа, прекрасная молодежь в лице Тарасовой и Морозова. Очень болею за Столбову и Климова, у них такой сложный сезон, травмы, Забияко и Энберт просто молодцы. Замечательную борьбу и замечательные выступления показывают Боброва и Соловьев, Степанова и Букин.

В мужском одиночном катании на международной арене появилось новое имя - Дмитрий Алиев, который стал вторым на домашнем чемпионате Европы. Он выступал в последней разминке, последним номером после Фернандеса и не дрогнул - спокойно вышел и откатал. Это новая плеяда, новая генерация спортсменов. Если мы так будем двигаться в фигурном катании, то и в следующем олимпийском цикле все будет хорошо.