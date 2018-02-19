Вирту и Моир выиграли короткий танец с рекордом, Боброва и Соловьев - шестые

Олимпийские чемпионы Ванкувера и серебряные призеры Сочи Тесса Вирту и Скотт Моир выиграли короткий танец на Играх-2018 в Пхенчхане, обновив мировой рекорд. Канадский дуэт набрал 83,67 балла. Вторыми идут дебютанты Олимпийских игр, двукратные чемпионы мира и четырехкратные Европы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции – 81,93. На третьем месте – американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (77,75), которые на две сотые балла опередили соотечественников Майю и Алекса Шибутани (77,73). Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (75,47) – шестые.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Танцы на льду

Короткий танец

1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) – 83,67 балла

2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 81,93

3. Мэдисон Хаббел/Захари Донохью (США) – 77,75

4. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 77,73

5. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) – 76,57.

6. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) – 75,47…

13. Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРЕЙРО (Россия) – 66,47

Боброва и Соловьев шестые после короткого танца //

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