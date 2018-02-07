13:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

В США считают, что Россия займет 14-е место в медальном зачете Олимпиады

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Американская аналитическая компания Gracenote представила финальный прогноз на итоги Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. По оценкам специалистов, российская команда завоюет в Корее 8 медалей (2 золота, 3 серебра, 3 бронзы). Главной надеждой страны на награду высшего достоинства называется двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

AP: Норвегия выиграет Олимпиаду, Россия будет десятой

Аналитики полагают, что первое место в медальном зачете займут немцы, вторыми станут норвежцы, а американцы замкнут тройку лучших.

При этом главными фаворитами на наибольшее число медалей среди спортсменов являются представители биатлона - немка Лаура Дальмайер (6 золотых наград) и француз Мартен Фуркад (3 золота, 2 серебра, 1 бронза).

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

Прогноз медального зачета Олимпиады-2018 по версии Gracenote

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Германия 14 11 14 39
2 Норвегия 13 13 15 41
3 США 11 6 12 29
4 Франция 10 8 3 21
5 Канада 7 9 12 28
6 Голландия 7 7 4 18
7 Австрия 6 3 6 15
8 Корея 6 3 0 9
9 Китай 6 2 2 10
10 Швейцария 4 6 6 16
…14 РОССИЯ 2 3 3 8
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КОММЕНТАРИИ (23)
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морпех

Да не - золото однозначно Норвегия!6000 доз - это что - то да значит!)Германия - не уверен,что 2 - ое займут...да и Франции столько золота где взять?

22:27

морпех

А как может Медведева выступить за Россию?Она же вроде задействована за ОАР?

22:23

максималист

В зимних ОИ они были за нами. Ну-ну...

18:39

maxcds

По честным медалям Россия впереди всех будет в любом случае. Это очевидно.

17:13

merniloskut

Когда у пиндосов рванёт вулкан, то им будет хорошо! ИМХО

16:15

AndruFka

Так надо у всех стран учитывать медали только в тех видах, в которых не было незаконных "неприглашений" российских спортсменов: женское и мужское фигурное катание да кёрлинг.

15:32

rusfed 2.0

Дальмайер 6 золотых? Дальше можно не читать

15:10

I love sports

Национальный олимпийский комитет Норвегии отправил на Игры-2018 в Пхенчхане 6000 доз препаратов от астмы и 10 небулайзеров – устройств, использующихся для проведения ингаляций. Некоторые члены сборной Норвегии также взяли с собой собственные препараты. Сборные Финляндии и Швеции привезли на Олимпийские игры по 10 ингаляторов с 600 дозами лекарства. В аптечке сборной Германии оказалось 30 ингаляторов.------После этой новости,уже сомнений не остаётся ,кто выиграет больше всех медалей.

15:06

I love sports

Выиграют скорее всего норвежцы,у них больше медальных возможностей,чем у немцев.Русские,да,где-то 10-15 медалей.Если сильно повезёт(имею ввиду Хорошилова,кёрлинг,фристаил и кроссовый сноуборд),то возможно доберутся до 20 медалей.Если сильно не повезёт,то гарантировано возьмут лишь 5 медалей.

14:43

spetrov

мечта***, хорошие слова.

14:43

Бней Иегуда

Лауре 6 золотых отдают.)) Красавцы.))

14:31

Бней Иегуда

Больше всех медалей должно быть у норгов, это понятно.) А вот, у кого больше золотых будет, вопрос.) Имха, претендентов двое: Норвегия и Германия.)

14:30

Массарагж

Единственное, на что нужно посмотреть, это выступление наших кёрлингисток! ВСЕ!

14:28

Бней Иегуда

Американцы просто не знают, что Россия дисквалифицированна.) Зачем им это знать?))

14:28

bibik.i

Вот очередной вброс в надежде заинтересовать россиян, да никто не расстроится если спортсмены из РОА вообще без медалей останутся.

14:26

Джон....Сильвер

Эта Олимпиада нам давно уже не интересна. Разве за хоккеем только понаблюдать, остальное внимания не стоит.

14:20

Lars Berger

Напишите лучше о туалетной бумаге в автобусе. Там больше смысла.

14:06

shur

мечта***_______________ Золотые слова.

14:05

мечта***

Ничего страшного, какое бы место не было, наши уже героями будут, главное чтоб боролись, под таким прессингом, от души потрепанными нервами, и продолжают трепать, в ожидании новых нападок со стороны "дружественных организаций" , которым мы еще должны быть благодарны, по их словам, да еще и "выбили" с соревнований наших лидеров((((( Мы, болельщики, не следим за медальной турнирной таблицей, болеем за наших спортсменов, и будем продолжать болеть и переживать за них!!!

14:02

spetrov

Как нас тут уверяли потомки шумеров и Ко, только в России обращают внимание на медальный зачет. :)

13:59

Contr

Россия не участвует в олимпиаде, так что никакого места не займет.

13:55

shur

АР давало нам десятое место. А первые норвежцы-астматики

13:55

Щас спою

Ну и за чем эта провакационная новость здесь?

13:51