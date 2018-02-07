В США считают, что Россия займет 14-е место в медальном зачете Олимпиады

Американская аналитическая компания Gracenote представила финальный прогноз на итоги Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. По оценкам специалистов, российская команда завоюет в Корее 8 медалей (2 золота, 3 серебра, 3 бронзы). Главной надеждой страны на награду высшего достоинства называется двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
AP: Норвегия выиграет Олимпиаду, Россия будет десятой
Аналитики полагают, что первое место в медальном зачете займут немцы, вторыми станут норвежцы, а американцы замкнут тройку лучших.
При этом главными фаворитами на наибольшее число медалей среди спортсменов являются представители биатлона - немка Лаура Дальмайер (6 золотых наград) и француз Мартен Фуркад (3 золота, 2 серебра, 1 бронза).
Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.
Прогноз медального зачета Олимпиады-2018 по версии Gracenote
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Германия
|14
|11
|14
|39
|2
|Норвегия
|13
|13
|15
|41
|3
|США
|11
|6
|12
|29
|4
|Франция
|10
|8
|3
|21
|5
|Канада
|7
|9
|12
|28
|6
|Голландия
|7
|7
|4
|18
|7
|Австрия
|6
|3
|6
|15
|8
|Корея
|6
|3
|0
|9
|9
|Китай
|6
|2
|2
|10
|10
|Швейцария
|4
|6
|6
|16
|…14
|РОССИЯ
|2
|3
|3
|8
морпех
Да не - золото однозначно Норвегия!6000 доз - это что - то да значит!)Германия - не уверен,что 2 - ое займут...да и Франции столько золота где взять?
22:27
морпех
А как может Медведева выступить за Россию?Она же вроде задействована за ОАР?
22:23
максималист
В зимних ОИ они были за нами. Ну-ну...
18:39
maxcds
По честным медалям Россия впереди всех будет в любом случае. Это очевидно.
17:13
merniloskut
Когда у пиндосов рванёт вулкан, то им будет хорошо! ИМХО
16:15
AndruFka
Так надо у всех стран учитывать медали только в тех видах, в которых не было незаконных "неприглашений" российских спортсменов: женское и мужское фигурное катание да кёрлинг.
15:32
rusfed 2.0
Дальмайер 6 золотых? Дальше можно не читать
15:10
I love sports
Национальный олимпийский комитет Норвегии отправил на Игры-2018 в Пхенчхане 6000 доз препаратов от астмы и 10 небулайзеров – устройств, использующихся для проведения ингаляций. Некоторые члены сборной Норвегии также взяли с собой собственные препараты. Сборные Финляндии и Швеции привезли на Олимпийские игры по 10 ингаляторов с 600 дозами лекарства. В аптечке сборной Германии оказалось 30 ингаляторов.------После этой новости,уже сомнений не остаётся ,кто выиграет больше всех медалей.
15:06
I love sports
Выиграют скорее всего норвежцы,у них больше медальных возможностей,чем у немцев.Русские,да,где-то 10-15 медалей.Если сильно повезёт(имею ввиду Хорошилова,кёрлинг,фристаил и кроссовый сноуборд),то возможно доберутся до 20 медалей.Если сильно не повезёт,то гарантировано возьмут лишь 5 медалей.
14:43
spetrov
мечта***, хорошие слова.
14:43
Бней Иегуда
Лауре 6 золотых отдают.)) Красавцы.))
14:31
Бней Иегуда
Больше всех медалей должно быть у норгов, это понятно.) А вот, у кого больше золотых будет, вопрос.) Имха, претендентов двое: Норвегия и Германия.)
14:30
Массарагж
Единственное, на что нужно посмотреть, это выступление наших кёрлингисток! ВСЕ!
14:28
Бней Иегуда
Американцы просто не знают, что Россия дисквалифицированна.) Зачем им это знать?))
14:28
bibik.i
Вот очередной вброс в надежде заинтересовать россиян, да никто не расстроится если спортсмены из РОА вообще без медалей останутся.
14:26
Джон....Сильвер
Эта Олимпиада нам давно уже не интересна. Разве за хоккеем только понаблюдать, остальное внимания не стоит.
14:20
Lars Berger
Напишите лучше о туалетной бумаге в автобусе. Там больше смысла.
14:06
shur
мечта***_______________ Золотые слова.
14:05
мечта***
Ничего страшного, какое бы место не было, наши уже героями будут, главное чтоб боролись, под таким прессингом, от души потрепанными нервами, и продолжают трепать, в ожидании новых нападок со стороны "дружественных организаций" , которым мы еще должны быть благодарны, по их словам, да еще и "выбили" с соревнований наших лидеров((((( Мы, болельщики, не следим за медальной турнирной таблицей, болеем за наших спортсменов, и будем продолжать болеть и переживать за них!!!
14:02
spetrov
Как нас тут уверяли потомки шумеров и Ко, только в России обращают внимание на медальный зачет. :)
13:59
Contr
Россия не участвует в олимпиаде, так что никакого места не займет.
13:55
shur
АР давало нам десятое место. А первые норвежцы-астматики
13:55
Щас спою
Ну и за чем эта провакационная новость здесь?
13:51