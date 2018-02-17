В Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект медалей в истории зимних Олимпиад

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект медалей в истории проведения зимних Игр, сообщает Твиттер соревнований. Обалателем юбилейного золота стал японский фигурист Юдзуру Ханю. Россияне Дмитрий Алиев и Михаил Коляда в этой дисциплине стали седьмым и восьмым соответственно.

Напомним, зимние Олимпийские игры проводятся с 1924 года. 94 года назад соревнования прошли во французском Шамони. В них приняли участие спортсмены из 16 стран. Медали разыгрвались в 14 дисциплинах.