Уно - лучший в короткой программе, Коляда - 8-й

Японец Сома Уно стал лучшим в короткой программе на старте командного турнира на Олимпийских играх-2018, набрав 103,25 балла. Второе место занял Алексей Быченко из Израиля - 88,49, а замкнул тройку Патрик Чан из Канады - 81,66.
Россиянин Михаил Коляда занял восьмое место.
Фигурное катание
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Командный турнир
Мужчины
Короткая программа
1. Сома Уно (Япония) - 103,25
2. Алексей Быченко (Израиль) - 88,49
3. Патрик Чан (Канада) - 81,66
4. Натан Чен (США) - 80,61
5. Маттео Риццо (Италия) - 77,77
6. Ча Чун Хван (Корея) - 77,70
7. Янь Хань (Китай) - 77,10
8. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 74,36
9. Пауль Фенц (Германия) - 66,32
10. Шафик Бессегье (Франция) - 61,06
Положение после первого вида программы: 1. Япония - 10 очков. 2. Израиль - 9. 3. Канада - 8. 4. США - 7. 5. Италия - 6. 6. Корея - 5. 7. Китай - 4. 8. Россия - 3. 9. Германия - 2. 10. Франция - 1.
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/olympic/2017-2018/events/2040_256_0/
Berkut62
Коляда приехал биться и весь убился!
08:12