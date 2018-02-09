Уно - лучший в короткой программе, Коляда - 8-й

Японец Сома Уно стал лучшим в короткой программе на старте командного турнира на Олимпийских играх-2018, набрав 103,25 балла. Второе место занял Алексей Быченко из Израиля - 88,49, а замкнул тройку Патрик Чан​ из Канады - 81,66.

Россиянин Михаил Коляда занял восьмое место.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Командный турнир

Мужчины

Короткая программа

1. Сома Уно (Япония) - 103,25

2. Алексей Быченко (Израиль) - 88,49

3. Патрик Чан (Канада) - 81,66

4. Натан Чен (США) - 80,61

5. Маттео Риццо (Италия) - 77,77

6. Ча Чун Хван (Корея) - 77,70

7. Янь Хань (Китай) - 77,10

8. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 74,36

9. Пауль Фенц (Германия) - 66,32

10. Шафик Бессегье (Франция) - 61,06

Положение после первого вида программы: 1. Япония - 10 очков. 2. Израиль - 9. 3. Канада - 8. 4. США - 7. 5. Италия - 6. 6. Корея - 5. 7. Китай - 4. 8. Россия - 3. 9. Германия - 2. 10. Франция - 1.