"У Загитовой - лучшая произвольная программа на Олимпиаде". Сотникова ответила Вагнер

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в одиночном катании Аделина Сотникова высоко оценила произвольную программу Алины Загитовой в командном турнире на Олимпиаде-2018 и ответила американке Эшли Вагнер, которая обвинила Загитову в "затягивании времени в начале выступления" и "хаотичности прыжков".

15-летняя россиянка сегодня стала первой по итогам произвольной программы, набрав 158,08 балла и обновив свой рекорд. После этого Вагнер в Твиттере резко высказалась по поводу программы спортсменки.

– Не согласна. Я считаю, что у Алины – самая сложная программа, все элементы собраны в конце, многое она прыгает с поднятыми вверх руками, что усложняет программу, – сказала Сотникова. – Ей так лучше, она хочет делать по-своему, а не как все. И баллы она получает тоже не как все.

Я могу только поблагодарить Загитову за прекрасную работу. Это лучшая произвольная программа из того, что я видела на Олимпиаде-2018. Думала, это будет мировой рекорд. (Михаил ПОТАПОВ)

Загитова сразила всех наповал. Но у России - только серебро