Тренеры Степановой и Букина: "Мы устали от всего этого унижения и несправедливости"

Тренеры двукратных бронзовых призеров чемпионатов Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина Ирина Жук и Александр Свинин признались, что надеялись до последнего на участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Букин не получил приглашения от МОК, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию на это решение.

– Мы с ребятами находимся на сборах в Новогорске, готовимся, тренируемся, не прекращаем работу, – цитирует официальный сайт ФФККР Жук и Свинина. – Очень надеялись, что справедливость восторжествует, нам дадут приглашение на Олимпиаду, тем более, суд вынес справедливое решение по поводу других наших спортсменов, вернул медали, завоеванные в Сочи. Все это окрыляло и ребят, и нас. Мы даже планировали вылететь в среду вечером в Корею, если бы все сложилось хорошо.

Но, к сожалению, CAS не оправдал наши надежды, мы остаемся дома. Конечно, мы устали от всего этого унижения и несправедливости. Мы устали повторять, что фигурное катание и допинг несовместимы, и наш Ваня Букин никогда никаких запрещенных препаратов не употреблял. Его состояние трудно описать словами. Парень очень разозлился из-за такой несправедливости. Это Ваня -– светлый, добрый, позитивный, открытый человек. Вся эта история сделала его взрослее, серьезнее, это бросается в глаза.

Саша – его верная партнерша – всегда рядом, поддерживает Ивана, они -– одно целое. Так и должно быть! Надеюсь, что придет время и перед ребятами извинятся. Мы не остановимся, будем подавать дальше в суды, отстаивать честное, чистое имя нашего спортсмена!