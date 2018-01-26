Тренер пары Букин/Степанова – о решении МОК: "Это останется черным днем календаря"

Тренер танцевальной пары Александра Степанова/Иван Букин Ирина Жук назвала абсолютной неожиданностью решение МОК о недопуске партнера на Олимпийские игры-2018. Специалист отметила, что ее подопечные были на эмоциональном подъеме после завоевания бронзы чемпионата Европы.

– Мы узнали это в Саранске, когда приехали на юниорский чемпионат. Мы абсолютно не были к этому готовы, – цитирует RT Жук. – Это останется для нас чёрным днём календаря. На чемпионате Европы Букин и Степанова завоевали бронзовые медали, что стало для них большим успехом. Мы были на эмоциональном подъёме, когда узнали эту новость.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.