Тренер: "Надежда на участие Степановой и Букина в Олимпиаде сохраняется"

Александр Свинин, тренер российской танцевальной пары фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, выразил надежду на то, что дуэт сможет выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. На данный момент партнер находится в списке атлетов, которым отказано в допуске к Играм.

МОК во вторник не допустил Букина до Олимпиады. В четверг Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал заявку на Игры из 169 спортсменов, Букин и Степанова в нем не значились. При этом генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что дуэт по-прежнему входит в олимпийскую команду российских спортсменов, а в федерации ждут ответа от МОК.

– Ваня написал доверенность (на предоставление его интересов в CAS), а всем остальным будет заниматься федерация, – цитирует РИА Новости Свинина. – У нас все равно до последнего момента будет сохраняться надежда на благоприятный исход. Сегодня у ребят выходной, а с пятницы они работают на льду в штатном режиме, ведь впереди у нас чемпионат мира, да и с Олимпиады нас никто не снимал, поэтому ведем полноценную подготовку.

Нам по-прежнему никто не объяснил причин (недопуска Букина). Да и какие претензии могут быть, если с его стороны не было нарушений антидопинговых правил?