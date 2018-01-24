Татьяна Тарасова: "Я бы на месте наших спортсменов надела форму образца Сочи. Пусть они нас дисквалифицируют"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова возмущена решением МОК о недопуске многих российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане. По ее словам, чиновники МОК борются не за чистоту спорта.
– Это, конечно, политическая ситуация. МОК сегодня это показал совершенно явно, – цитирует Тарасову kommersant.ru. – Просто хочется только матом выражаться. Чиновники комитета обезглавили всю сборную, не только сборную по биатлону или по фигурному катанию. Они поставили нас в такие условия, в которых мы не можем на равных принимать участие в командной борьбе. Они просто убивают людей, а не за чистоту спорта борются.
– Как поддержать в этой ситуации тех спортсменов, которые все-таки поедут в Пхенчхан?
– Сложно сказать, ведь МОК таким своим решением дал команду судить наших атлетов как угодно. То есть, как захотят судьи, так и будут себя вести. Потому что теперь можно поступать как угодно в отношении россиян.
– А какие настроения у спортсменов сейчас?
– Жаль, но получилось так, что у нас и форма серая, и дни серые. Вы знаете, я из дома не выхожу, с утра плачу. Я лично будто удар сегодня получила. Ведь дети с четырехлетнего возраста у нас работают, как взрослые мужики, они к 20 годам уже 16 лет отпахали.
Но такого за свою длинную спортивную жизнь, а я тоже с четырех лет на льду, не могу вспомнить, даже в советское время. Не понимаю, кому может быть выгодно, чтобы русские не принимали участия.
– Да, получается, что Олимпиада будет неполноценной без российских атлетов, это же очевидно.
– Она будет полноценной, потому что наши спортсмены будут участвовать. А если мы не будем участвовать, то Олимпиада окажется для нас закрытой еще на восемь лет.
Я бы на месте наших спортсменов надела знаменитую русскую форму образца Сочи, в которой мы были видны издалека, и вышла бы в ней на церемонию открытия Игр. Пусть они нас дисквалифицируют. Потому что этот беспредел надо как-то заканчивать – Россия осталась без флага, без гимна, с серой формой и без спортсменов. Я не знаю, это что такое. И мы им должны кланяться? Вот в сочинской форме мы были счастливы и видны отовсюду.
Don
Pele Pelevich, не было бы Крыма, ничего бы не было) Если сейчас дать команду, то спортсменов из США и Великобритании можно лишать всех наград на ОИ и не только вплоть до начала 20 века, а ОК из этих стран закрыть навсегда!
13:53
Pele Pelevich
Don_________По поводу Крыма, полностью согласен, но и дыма без огня не бывает. Если взять, в процентном отношении, количество попавшихся на допинге россиян к общему числу заявленных россиян в тех или иных соревнованиях за последние 15 лет, то Россия уверено будет на первом месте. Еще и с большим отрывом. Одна чогинская кузница нашпигованных рекордсменов чего стоит! А Крым послужил поводом для того, чтобы все это _овно вытащить наружу. Да еще и мордой в него сунуть.
12:44
BRUNO
Скандалистка. Вся в папашку конявого.
12:35
tryam
балблабла
12:16
usuns
тов-щ тарасова, я чёта вас не понимаю! ехать надо - иначе дисквал на 8 лет. надо надеть запрещенную моком форму и пусть дисквалифицируют - так в чем разница? и так и так 8 лет) по-моему, все достаточно просто: хотите золото в фигурках - отправьте только тех кто возьмет, хочет ковальчук никудышное в отсутствии нхловцев золото - пусть собирает банду вместе со знарком и за свой счет едут! а у остальных туристов (а остались только такие) могут неожиданно как у коукаловой например заболеть икроножные мышцы! только вот наши лохопеты уже наверняка за трансляции бабки заплатили - отменить не получится
11:58
Don
kim-1965, многие это кто?))) Ты сам лично видел, как подменивали и кололи витаминчики?) Надо быть полным д.... таким как ты, чтобы не понимать, что это ответка за Крым! Геополитика такая штука, как тебе сказать, она не для понимания таких детей как ты! А спорт на данный момент является одним из инструментов геополитики, скажем так рычагов давления, как и санкции различные и т.п. Мозги надо включать школота всегда, а не только тогда, когда жрёшь)
11:41
futurama61
Слетелись- выкормыши пендосовские....
11:17
futurama61
Гендиректор, спортсайт с предвыборным митингом перепутал?!
11:16
kim-1965
И ни слова в адрес тех российских чиновников, которые подставили российских спортсменов, которые считают себя чистыми. А кто из российских спортсменов может уверенно считать себя чистым, если им кололи "витаминчики", а потом подменивали мочу в пробирках? МОК в трудной ситуации: главный российский антидопинговый чиновник дал признательные показания, пробирки со следами вскрытия, а многие спортсмены прямо попались на допинге. Думаю, политика здесь настолько на далеком фоне, что об ее влиянии говорить могут только кремлевские пропагандоны и такие политически безграмотные люди, как ув. Татьяна Анатольевна.
11:12
rusfed 2.0
ВЖО ПУ
10:55
rusfed 2.0
Эх, Татьяна Анатольевна, а как же вы в группу доверенных лиц Солнцеликого вошли?
10:52