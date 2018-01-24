Татьяна Тарасова: "Я бы на месте наших спортсменов надела форму образца Сочи. Пусть они нас дисквалифицируют"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова возмущена решением МОК о недопуске многих российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане. По ее словам, чиновники МОК борются не за чистоту спорта.

– Это, конечно, политическая ситуация. МОК сегодня это показал совершенно явно, – цитирует Тарасову kommersant.ru. – Просто хочется только матом выражаться. Чиновники комитета обезглавили всю сборную, не только сборную по биатлону или по фигурному катанию. Они поставили нас в такие условия, в которых мы не можем на равных принимать участие в командной борьбе. Они просто убивают людей, а не за чистоту спорта борются.

– Как поддержать в этой ситуации тех спортсменов, которые все-таки поедут в Пхенчхан?

– Сложно сказать, ведь МОК таким своим решением дал команду судить наших атлетов как угодно. То есть, как захотят судьи, так и будут себя вести. Потому что теперь можно поступать как угодно в отношении россиян.

– А какие настроения у спортсменов сейчас?

– Жаль, но получилось так, что у нас и форма серая, и дни серые. Вы знаете, я из дома не выхожу, с утра плачу. Я лично будто удар сегодня получила. Ведь дети с четырехлетнего возраста у нас работают, как взрослые мужики, они к 20 годам уже 16 лет отпахали.

Но такого за свою длинную спортивную жизнь, а я тоже с четырех лет на льду, не могу вспомнить, даже в советское время. Не понимаю, кому может быть выгодно, чтобы русские не принимали участия.

– Да, получается, что Олимпиада будет неполноценной без российских атлетов, это же очевидно.

– Она будет полноценной, потому что наши спортсмены будут участвовать. А если мы не будем участвовать, то Олимпиада окажется для нас закрытой еще на восемь лет.

Я бы на месте наших спортсменов надела знаменитую русскую форму образца Сочи, в которой мы были видны издалека, и вышла бы в ней на церемонию открытия Игр. Пусть они нас дисквалифицируют. Потому что этот беспредел надо как-то заканчивать – Россия осталась без флага, без гимна, с серой формой и без спортсменов. Я не знаю, это что такое. И мы им должны кланяться? Вот в сочинской форме мы были счастливы и видны отовсюду.