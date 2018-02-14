08:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Татьяна Тарасова: "Тарасовой и Морозову - респект и уважуха"

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Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала итоги короткой программы спортивных пар на Олимпиаде в Пхенчхане. Она отметила, что россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов очень чисто провели свой прокат.

Российские фигуристы идут вторыми, отставая от китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун на 0,71 балла.

– Сегодня у нас все молодцы. Тарасова и Морозов показали идеальный прокат и проиграли только потому, что у китайцев выброс стоит "дороже", – сказала Тарасова. – Канадка "чиркнула" ногой, а судьи не отреагировали. Зато наши катали просто потрясающе. Сделали все чисто, просто респект им и уважуха. (Дмитрий СИМОНОВ)

Пары представят короткую программу завтра, 15 февраля

Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Как это было

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КОММЕНТАРИИ (2)
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nailsh78

это выражение инетное.. оно так и произносится - уже давно в народе ..часто пишется.. по типу олл окей )

11:29

alex160554

ТАТЬЯНА ТАРАСОВА: "ТАРАСОВОЙ И МОРОЗОВУ - РЕСПЕКТ И УВАЖУХА". данное выражение является типичным примером «масла масляного», ибо слова в этой фразе синонимы («респект» ведь и есть «уважение», то бишь «уважуха»).

09:28

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