Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала итоги короткой программы спортивных пар на Олимпиаде в Пхенчхане. Она отметила, что россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов очень чисто провели свой прокат.
Российские фигуристы идут вторыми, отставая от китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун на 0,71 балла.
– Сегодня у нас все молодцы. Тарасова и Морозов показали идеальный прокат и проиграли только потому, что у китайцев выброс стоит "дороже", – сказала Тарасова. – Канадка "чиркнула" ногой, а судьи не отреагировали. Зато наши катали просто потрясающе. Сделали все чисто, просто респект им и уважуха. (Дмитрий СИМОНОВ)
Пары представят короткую программу завтра, 15 февраля
nailsh78
это выражение инетное.. оно так и произносится - уже давно в народе ..часто пишется.. по типу олл окей )
11:29
alex160554
ТАТЬЯНА ТАРАСОВА: "ТАРАСОВОЙ И МОРОЗОВУ - РЕСПЕКТ И УВАЖУХА". данное выражение является типичным примером «масла масляного», ибо слова в этой фразе синонимы («респект» ведь и есть «уважение», то бишь «уважуха»).
09:28