Татьяна Тарасова: "Тарасовой и Морозову - респект и уважуха"

Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала итоги короткой программы спортивных пар на Олимпиаде в Пхенчхане. Она отметила, что россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов очень чисто провели свой прокат.

Российские фигуристы идут вторыми, отставая от китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун на 0,71 балла.

– Сегодня у нас все молодцы. Тарасова и Морозов показали идеальный прокат и проиграли только потому, что у китайцев выброс стоит "дороже", – сказала Тарасова. – Канадка "чиркнула" ногой, а судьи не отреагировали. Зато наши катали просто потрясающе. Сделали все чисто, просто респект им и уважуха. (Дмитрий СИМОНОВ)

Пары представят короткую программу завтра, 15 февраля

Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Как это было