07:31 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Тарасова и Морозов стали четвертыми в соревнованиях пар на Олимпиаде-2018

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Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2018. По итогам двух программ они набрали 224,93 балла. После короткой программы россияне шли вторыми.

Олимпийскими чемпионами стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, которые обновили мировой рекорд в произвольной программе (159,31). По итогам двух программ они получили 235,90 балла. 

Вторыми стали китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун, третьими - канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт показали 7-й результат, Кристина Астахова и Алексей Рогонов - 12-й.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Пары

Произвольная программа

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 159,31

2. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 153,33

3. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 153,08

4. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 143,25

5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 143,19

6. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) - 142,09

7. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 138,53

13. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 123,93

Итог

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 235,90

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 235,47

3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 230,15

4. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 224,93

5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 218,53

6. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) - 216,59

7. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 212,88

12. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 194,45

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (20)
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barbos-68

Ефим,это их работа,они всю жизнь этим занимаются и должны делать свою работу хорошо;я вот свою хорошо делаю,они за меня её не сделают,--так что оставь свои детские рассуждения на тему "а вы сами то попробуйте".

11:09

DmitrySamara

Олимпийские атлеты с пониженной социальной ответственностью заняли свое место...

09:50

grechka2103

Плакала вместе в Аленой! Какая же она молодец! Великая! Я не верила, когда она встала в пару с Массо...

09:49

shur

ivradm Да, кто-то вчера тут прогнозы делал, что медалько у нас будет, что Савченко не торт. Так вот, этот не торт уделал всех, молодец :) И так, для сведения - этот вид фигурного катания всегда был русским (советским), всегда :) Кто помнит Шахрай, Роднину с Зайцевым? :)_______________ Фигурным катанием Алена начала заниматься еще в СССР, так что она частично наша.

09:12

shpasic

Алёна, конечно, спортсменище!

08:46

ефим1254

вы все крупные спецы,а на самом деле нулевые,вы на лед не когда не вступали,сидите дома закуренные и даете советы,особенно Гаттузо Крут!!!!!!#!,это выпивоха,кор=торый не знает сколько будет два умножить на два,попробуйте хоть раз в жизни на коньках покататься ,а не советы давать,голкашиь

08:42

ivradm

Да, кто-то вчера тут прогнозы делал, что медалько у нас будет, что Савченко не торт. Так вот, этот не торт уделал всех, молодец :) И так, для сведения - этот вид фигурного катания всегда был русским (советским), всегда :) Кто помнит Шахрай, Роднину с Зайцевым? :)

08:37

rusfed 2.0

Справедливость есть. Поздравляю Алену Савченко

08:24

частокол правды

Изначально пошли на проигрыш,потому что на фоне ошибок других решили первый прыгать всего лишь двойной-вот это и слабость и вошла в мозг!если бы пошли на все деньги по максимуму-вот тогда и получилось бы!!!Мозг не обманешь!!!!Или ты на пределе работаешь и мозг получает инфу что организм умер-и включает дополнительные ресурсы или......не включает!!!!

08:18

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Жаль! Очень жаль. Но надо признать ,что свою ПП Рыжики провалили. Последний стартовый номер и супер прокат от Савченко их психологически сломал. Им было что терять, особенно после того, как китайцы сами отдавали титул допустив две серьезные ошибки.....Но наши умудрились допустить три и еще ряд помарок. Потому итого в целом правильное, могли взять бронзу, но дюамелиха после бонусов от судеек в короткой, ПП сделали на высоком уровне.

08:07

zyzx

lёbenicht Немцы на этой олимпиаде вне конкуренции. ---------------Да немцы всегда вначале вне конкуренции,а потом бах и Берлин в руинах...

08:02

alex lav

Это вам не "Россию" скотчем в аэропорту заклеивать...)

07:56

lёbenicht

Немцы на этой олимпиаде вне конкуренции. А ведь ещё продалжаются сани, биатлон,впереди бобслей...

07:54

Бней Иегуда

Немцы, лучшие!)) С 8-м золотом Германию!))

07:53

BigStar

Андрей Шитихин - прям высокий специалист и прогнозист!! ))) "ТРАГЕДИЯ САВЧЕНКО..."Но олимпийского золота в ее карьере не было. С большой вероятностью уже и не будет. Для Савченко эта Олимпиада пятая, и, скорее всего, последняя. На нее она приехала с французом Бруно Массо, которого за 3,5 года из середняка превратила в отличного парника. Но именно партнер и подвел Алену, которая сама была почти безупречна (потому что задела лед второй ногой во время приземления с выброса). Массо прыгнул двойной сальхов вместо тройного, да еще и на судейский минус. Всего лишь 1,04 балла за один из дорогих элементов – это уже приговор"

07:50

barbos-68

Ради этого стоило ехать под белой тряпкой,унижаться? Я всё понимаю--волнение и т.д.,--но почему на соперников оно не влияет,а с нашими беда? Ведь Рыдики не первый раз запарывают произволку.

07:45

ВеликийПашаБуре

После "Турандот" Лучано Паваротти - кристина агилера............. (((((((

07:39

John0201

Да тут без вопросов Обама(ну или Бах) виноват - точно стачивал коньки о батарею.

07:38

redgy

Очень жаль! Могли зотоло взять.. Но понять можно, даже на диване волнение зашкаливало) Немцы красавцы! Все справедливо. Наших с серебром в командном!

07:37

mallwen

Отвратительный прокат... И как бы досадно не было - 4 место по такому выступлению заслуженное. А могли при обычном прокате стать чемпионами.

07:37

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