Тарасова и Морозов стали четвертыми в соревнованиях пар на Олимпиаде-2018

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2018. По итогам двух программ они набрали 224,93 балла. После короткой программы россияне шли вторыми.
Олимпийскими чемпионами стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, которые обновили мировой рекорд в произвольной программе (159,31). По итогам двух программ они получили 235,90 балла.
Вторыми стали китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун, третьими - канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт показали 7-й результат, Кристина Астахова и Алексей Рогонов - 12-й.
Фигурное катание
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Пары
Произвольная программа
1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 159,31
2. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 153,33
3. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 153,08
4. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 143,25
5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 143,19
6. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) - 142,09
7. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 138,53
13. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 123,93
Итог
1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 235,90
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 235,47
3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 230,15
4. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 224,93
5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 218,53
6. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) - 216,59
7. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 212,88
12. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 194,45
barbos-68
Ефим,это их работа,они всю жизнь этим занимаются и должны делать свою работу хорошо;я вот свою хорошо делаю,они за меня её не сделают,--так что оставь свои детские рассуждения на тему "а вы сами то попробуйте".
11:09
DmitrySamara
Олимпийские атлеты с пониженной социальной ответственностью заняли свое место...
09:50
grechka2103
Плакала вместе в Аленой! Какая же она молодец! Великая! Я не верила, когда она встала в пару с Массо...
09:49
shur
ivradm Да, кто-то вчера тут прогнозы делал, что медалько у нас будет, что Савченко не торт. Так вот, этот не торт уделал всех, молодец :) И так, для сведения - этот вид фигурного катания всегда был русским (советским), всегда :) Кто помнит Шахрай, Роднину с Зайцевым? :)_______________ Фигурным катанием Алена начала заниматься еще в СССР, так что она частично наша.
09:12
shpasic
Алёна, конечно, спортсменище!
08:46
ефим1254
вы все крупные спецы,а на самом деле нулевые,вы на лед не когда не вступали,сидите дома закуренные и даете советы,особенно Гаттузо Крут!!!!!!#!,это выпивоха,кор=торый не знает сколько будет два умножить на два,попробуйте хоть раз в жизни на коньках покататься ,а не советы давать,голкашиь
08:42
ivradm
Да, кто-то вчера тут прогнозы делал, что медалько у нас будет, что Савченко не торт. Так вот, этот не торт уделал всех, молодец :) И так, для сведения - этот вид фигурного катания всегда был русским (советским), всегда :) Кто помнит Шахрай, Роднину с Зайцевым? :)
08:37
rusfed 2.0
Справедливость есть. Поздравляю Алену Савченко
08:24
частокол правды
Изначально пошли на проигрыш,потому что на фоне ошибок других решили первый прыгать всего лишь двойной-вот это и слабость и вошла в мозг!если бы пошли на все деньги по максимуму-вот тогда и получилось бы!!!Мозг не обманешь!!!!Или ты на пределе работаешь и мозг получает инфу что организм умер-и включает дополнительные ресурсы или......не включает!!!!
08:18
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Жаль! Очень жаль. Но надо признать ,что свою ПП Рыжики провалили. Последний стартовый номер и супер прокат от Савченко их психологически сломал. Им было что терять, особенно после того, как китайцы сами отдавали титул допустив две серьезные ошибки.....Но наши умудрились допустить три и еще ряд помарок. Потому итого в целом правильное, могли взять бронзу, но дюамелиха после бонусов от судеек в короткой, ПП сделали на высоком уровне.
08:07
zyzx
lёbenicht Немцы на этой олимпиаде вне конкуренции. ---------------Да немцы всегда вначале вне конкуренции,а потом бах и Берлин в руинах...
08:02
alex lav
Это вам не "Россию" скотчем в аэропорту заклеивать...)
07:56
lёbenicht
Немцы на этой олимпиаде вне конкуренции. А ведь ещё продалжаются сани, биатлон,впереди бобслей...
07:54
Бней Иегуда
Немцы, лучшие!)) С 8-м золотом Германию!))
07:53
BigStar
Андрей Шитихин - прям высокий специалист и прогнозист!! ))) "ТРАГЕДИЯ САВЧЕНКО..."Но олимпийского золота в ее карьере не было. С большой вероятностью уже и не будет. Для Савченко эта Олимпиада пятая, и, скорее всего, последняя. На нее она приехала с французом Бруно Массо, которого за 3,5 года из середняка превратила в отличного парника. Но именно партнер и подвел Алену, которая сама была почти безупречна (потому что задела лед второй ногой во время приземления с выброса). Массо прыгнул двойной сальхов вместо тройного, да еще и на судейский минус. Всего лишь 1,04 балла за один из дорогих элементов – это уже приговор"
07:50
barbos-68
Ради этого стоило ехать под белой тряпкой,унижаться? Я всё понимаю--волнение и т.д.,--но почему на соперников оно не влияет,а с нашими беда? Ведь Рыдики не первый раз запарывают произволку.
07:45
ВеликийПашаБуре
После "Турандот" Лучано Паваротти - кристина агилера............. (((((((
07:39
John0201
Да тут без вопросов Обама(ну или Бах) виноват - точно стачивал коньки о батарею.
07:38
redgy
Очень жаль! Могли зотоло взять.. Но понять можно, даже на диване волнение зашкаливало) Немцы красавцы! Все справедливо. Наших с серебром в командном!
07:37
mallwen
Отвратительный прокат... И как бы досадно не было - 4 место по такому выступлению заслуженное. А могли при обычном прокате стать чемпионами.
07:37