Тарасова и Морозов стали четвертыми в соревнованиях пар на Олимпиаде-2018

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2018. По итогам двух программ они набрали 224,93 балла. После короткой программы россияне шли вторыми.

Олимпийскими чемпионами стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, которые обновили мировой рекорд в произвольной программе (159,31). По итогам двух программ они получили 235,90 балла.

Вторыми стали китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун, третьими - канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт показали 7-й результат, Кристина Астахова и Алексей Рогонов - 12-й.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Пары

Произвольная программа

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 159,31

2. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 153,33

3. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 153,08

4. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 143,25

5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 143,19

6. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) - 142,09

7. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 138,53

13. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 123,93

Итог

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 235,90

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 235,47

3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 230,15

4. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 224,93

5. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 218,53

6. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) - 216,59

7. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 212,88

12. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 194,45

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018