Столбова и Букин по-прежнему в заявке на Олимпиаду

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подчеркнул: пары Ксения Столбова/Федор Климов и Александра Степанова/Иван Букин по-прежнему входят в олимпийскую команду российских спортсменов. По его словам, окончательного списка допущенных к Играм спортсменов от Международного олимпийского комитета (МОК) пока не поступало.

- Олимпийский состав есть на нашем сайте. Мы подали заявку, в которой Столбова/Климов и Степанова/Букин стоят в основной команде. Об этом говорил и я, и (президент ФФККР Александр) Горшков. Позиция наша не изменилась, мы ждем ответа из МОК, ждем окончательного списка, - цитирует "Р-Спорт" Когана.

Напомним, ранее Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал на своем сайте состав на Олимпийские игры, в котором не значатся Столбова/Климов и Степанова/Букин, но фигурируют спортивная пара Кристина Астахова/Алексей Рогонов и танцевальная пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, являющиеся запасными.