Столбова и Букин оспорят в CAS неприглашение на Олимпиаду-2018

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил о том, что российские фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин намерены оспорить решение Международного олимпийского комитета о недопуске на Олимпиаду-2018 в Спортивном арбитражном суде (CAS). По его словам, иски могут быть поданы уже 29 января.

- Адвокаты получили доверенности от Столбовой и Букина, - цитирует ТАСС Горшкова. - Иски в CAS будут поданы, возможно, уже в понедельник.

Ранее стало известно, что МОК не пригласил Столбову и Букина на Олимпийские игры в Южную Корею. Столбова выступает в парном катании с Федором Климовым, они являются олимпийскими чемпионами Сочи в командном турнире, а также серебряными призерами Игр-2014 - в индивидуальном. Букин в дуэте с Александрой Степановой является бронзовым призером чемпионата Европы-2018.