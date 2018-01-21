12:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Стал известен состав российских фигуристов на Олимпиаду-2018

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав спортсменов, которые будут представлять Россию на Олимпиаде-2018. Напомним, что Игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Крайний срок заявки участников командного турнира фигуристов в каждой из дисциплин – за день до их начала.

Состав выглядит следующим образом:

Парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт; мужчины: Михаил Коляда и Дмитрий Алиев; женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова; танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180121/1131430683.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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bep77

К.Б.Ын ======== Тебя не будет, а спортсмены, которые будут представлять Россию, БУДУТ!

15:27

К.Б.Ын

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав спортсменов, которые будут представлять Россию на Олимпиаде-2018.--------- РОССИИ на ОИ нет. Есть команда с белым флагом , без гимна.

14:18

Senot

Эх, не обошлось без тупого поста от rusfedа

13:56

rusfed 2.0

Обошлось без сочинских закулисных интриг. Выбор очевидный

12:28