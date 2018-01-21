Стал известен состав российских фигуристов на Олимпиаду-2018

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав спортсменов, которые будут представлять Россию на Олимпиаде-2018. Напомним, что Игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Крайний срок заявки участников командного турнира фигуристов в каждой из дисциплин – за день до их начала.

Состав выглядит следующим образом:

Парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт; мужчины: Михаил Коляда и Дмитрий Алиев; женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова; танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин.