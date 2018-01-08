США объявили состав сборной на Олимпиаду-2018

Федерация фигурного катания США определилась с составом сборной на Олимпиаду-2018, сообщает официальный сайт федерации. Отметим, что в команду не попала серебряный призер чемпионата мира-2016 и бронзовый призер Игр в Сочи Эшли Вагнер, так как на внутреннем чемпионате она заняла лишь четвертое место.

Состав выглядит следующим образом: Натан Чен, Винсент Чжоу, Адам Риппон, Алекс и Майя Шибутани, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Брейди Теннелл, Мираи Нагасу и Карен Чен. В парном катании выступят Алекса Симека-Книрим/Крис Книрим.