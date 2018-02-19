Сотскова прекрасно себя чувствует и готова к старту личного турнира

Россиянка Мария Сотскова заявила, что готова к старту личного олимпийского турнира фигуристок. Он стартует 21 февраля короткой программой и завершится 23 числа произвольной. Сотскова прилетела в Пхенхчан из Японии, где провела несколько тренировок.
– Чувствую себя прекрасно. Все хорошо. Перелеты, конечно, даются тяжело, но у нас нет другого выхода, – цитирует "Р-Спорт" Сотскову. – Видела все, кроме командных соревнований. Другие виды спорта не смотрела, так как мы, находясь в Японии, приезжали с тренировки, у нас был двухчасовой перерыв, и за это время удавалось посмотреть выступления ребят на Олимпийских играх.
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https://rsport.ria.ru/winter2018_figureskating/20180219/1132867148.html