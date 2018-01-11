Состав сборной России на Олимпиаду будет оглашен после чемпионата Европы

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сказал, что состав национальной сборной на Олимпиаду-2018 будет определен после московского чемпионата Европы. Соревнования пройдут в столице с 15 по 21 января.

- Как известно, состав сборной России на эти соревнования несколько шире, чем мы можем выставить на Олимпиаду и чемпионат мира, - напомнил Горшков. - И мы договорились, что окончательный состав олимпийской сборной будет определен после чемпионата Европы и по его результатам. Исполком ФФКР утвердил состав экспертной группы и дал им право выбрать состав на Игры. В этот совет вошли наши лучшие специалисты

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. (Антон БАБОШИН)