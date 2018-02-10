Скотт Хэмилтон: "Формат судейства командных соревнований оставляет желать лучшего"

Олимпийский чемпион Сараево в мужском одиночном катании Скотт Хэмилтон считает, что система начисления очков в командном турнире фигуристов на Олимпиаде должна быть реформирована. В командном турнире победитель определяется по сумме очков, начисляемых по десятибалльной системе за места от первого по десятое – в короткой программе и от первого по пятое – в произвольной.

– Формат судейства командных соревнований оставляет, на мой взгляд, желать лучшего, – цитирует "Р-Спорт" Хэмилтона. – К короткой программе у меня нет вопросов: распределение очков от десяти – за первое место, до одного – за десятое, выглядит достаточно справедливым. Но давать шесть очков за последнее место в произвольной, где выступает всего пять команд, кажется мне категорически неверным. Это сразу резко снижает значимость второй программы.

Было бы логичнее, как мне кажется, начислять очки по схеме "10-8-6-4-2". Это сразу поднимет как степень ответственности фигуристов, так и интерес к зрелищу в целом.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018