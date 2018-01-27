Руслан Жиганшин: "Олимпиаду-2028 выиграет пловец из США на моторке со справкой от ВАДА"

Российский фигурист Руслан Жиганшин, в сентябре прошлого года завершивший карьеру, пошутил по поводу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и всей ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане.

Жиганшин – чемпион страны 2015 года в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных, чемпион мира среди юниоров 2012 года в паре с Викторией Синициной, с которой он выступал до конца сезона-2013/14.

- Олимпиада 2028 года. Заплыв на 200 метров. Выигрывает пловец из США на моторке со справкой от ВАДА, что он не умеет плавать, – написал Жиганшин в Инстаграме.

​Напомним, что на данный момент до Олимпиады допущены 169 российских спортсменов. Они смогут выступить на Играх как "Олимпийские атлеты из России" без использования национальной символики. За их поведением на Олимпиаде будет строго следить специальный комитет МОК. Для россиян был создан особый перечень правил, который они обязаны исполнять, подписав соответствующую декларацию.