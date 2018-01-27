13:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Руслан Жиганшин: "Олимпиаду-2028 выиграет пловец из США на моторке со справкой от ВАДА"

Елена ИЛЬИНЫХ и Руслан ЖИГАНШИН. Фото Никита УСПЕНСКИЙ
Елена ИЛЬИНЫХ и Руслан ЖИГАНШИН. Фото Никита УСПЕНСКИЙ
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МОК подготовил семь правил поведения для олимпийских атлетов из России.Больше не спорт. Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде

Российский фигурист Руслан Жиганшин, в сентябре прошлого года завершивший карьеру, пошутил по поводу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и всей ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане.

Жиганшин – чемпион страны 2015 года в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных, чемпион мира среди юниоров 2012 года в паре с Викторией Синициной, с которой он выступал до конца сезона-2013/14.

- Олимпиада 2028 года. Заплыв на 200 метров. Выигрывает пловец из США на моторке со справкой от ВАДА, что он не умеет плавать, – написал Жиганшин в Инстаграме.

Напомним, что на данный момент до Олимпиады допущены 169 российских спортсменов. Они смогут выступить на Играх как "Олимпийские атлеты из России" без использования национальной символики. За их поведением на Олимпиаде будет строго следить специальный комитет МОК. Для россиян был создан особый перечень правил, который они обязаны исполнять, подписав соответствующую декларацию

 

 

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (7)
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kafk

Симона Байлз тихо смеется на Россией!!!)

15:47

Keano

rus_facicty ты главное скобочек побольше рисуй, подтверждая уровень своего интеллекта , удачник

15:24

Pyatochok

Хорошая шутка! На Олимпиаде-2016 "золото" выиграла гимнастка из Пиндостана Симона Байлз, которая жрёт допинг килограммами и жалуется на единственное неудобство от его применения - на яйцах растут волосы!

15:10

spetrov

Неплохо, неплохо. :)

14:59

BeeBop

rus_facicty...Руслан далеко не неудачник! Жалко в данном случае мне тебя, ущербный, а не его! А шутка в тему)))

14:47

Язва

Неудачник? Чемпион мира и России. И вполне уместная шутка.

14:20

rus_facicty

неудачники шутят, бугага))

14:16