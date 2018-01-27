22:43 27 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Российские фигуристы вылетели на заключительный предолимпийский сбор в Японию

1

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отметил, что российские спортсмены отправились на сбор в Японию. Горшков также добавил, что оттуда россияне отправятся в Пхенчхан на Олимпийские игры-2018.

- Фигуристы вылетели в Токио, откуда разъедутся в Фукуоку и Ниигату, – цитирует ТАСС Горшкова. – В Фукуоке будут работать спортивные пары, остальные – в Ниигате. На Игры в Пхенчхан сборная отправится уже из Токио.

На сбор отправились Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4908558

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Anton_mm

почему ни строчки не написано про турнир четырех континентов ?? это непрофессионально. если бы россияне вообще не ехали в корею, тогда конечно , что нам до этого турнира !! но раз едут, как можно игнорировать последнюю серьезную прикидку ?? даже учитывая не самый сильный состав участников. но например у мужчин одиночников очень интересно всё прошло.

09:43