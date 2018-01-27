Российские фигуристы вылетели на заключительный предолимпийский сбор в Японию

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отметил, что российские спортсмены отправились на сбор в Японию. Горшков также добавил, что оттуда россияне отправятся в Пхенчхан на Олимпийские игры-2018.

- Фигуристы вылетели в Токио, откуда разъедутся в Фукуоку и Ниигату, – цитирует ТАСС Горшкова. – В Фукуоке будут работать спортивные пары, остальные – в Ниигате. На Игры в Пхенчхан сборная отправится уже из Токио.

На сбор отправились Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.