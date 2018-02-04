Российские фигуристы не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2018

Ни один из российских фигуристов не будет участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

– Нет, конечно. Дело в том, что у спортсменов в этот день уже будут командные соревнования, так что им точно не до церемоний. Плюс, турнир по фигурному катанию проходит в Канныне, а церемония состоится в Пхенчхане, – заявил "СЭ" президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане состоится 9 февраля. (Андрей ШИТИХИН)

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