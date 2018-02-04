Российские фигуристы не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2018

Ни один из российских фигуристов не будет участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
– Нет, конечно. Дело в том, что у спортсменов в этот день уже будут командные соревнования, так что им точно не до церемоний. Плюс, турнир по фигурному катанию проходит в Канныне, а церемония состоится в Пхенчхане, – заявил "СЭ" президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
Напомним, церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане состоится 9 февраля. (Андрей ШИТИХИН)
Бен Ричардс
Надо срочно найти человека с фамилией Волонтёр. Он и понесёт.
21:36
Илшат
А вправду , кто из наших атлетов на церемонии открытия будет выходить то?? Пока только отказы везде. Может сноубордисты?? Вик Уайлд например
21:25
shpakЪ
Баха бы попросили :))
21:22
VIZOR
А что если вообще никому не выходить... Пусть волонтер один пройдет...
21:02