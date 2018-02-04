20:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Российские фигуристы не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2018

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Ни один из российских фигуристов не будет участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

– Нет, конечно. Дело в том, что у спортсменов в этот день уже будут командные соревнования, так что им точно не до церемоний. Плюс, турнир по фигурному катанию проходит в Канныне, а церемония состоится в Пхенчхане, – заявил "СЭ" президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане состоится 9 февраля. (Андрей ШИТИХИН)

Флаг – волонтеру. Знаменосцы России на зимних Играх

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Бен Ричардс

Надо срочно найти человека с фамилией Волонтёр. Он и понесёт.

21:36

Илшат

А вправду , кто из наших атлетов на церемонии открытия будет выходить то?? Пока только отказы везде. Может сноубордисты?? Вик Уайлд например

21:25

shpakЪ

Баха бы попросили :))

21:22

VIZOR

А что если вообще никому не выходить... Пусть волонтер один пройдет...

21:02