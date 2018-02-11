Россияне на фигурном катании: "Олимпик атлетс фром Раша, победа будет наша"

Российские фигуристы во время командного турнира Олимпиады-2018 не остались без поддержки. На трибунах они скандируют: "Олимпик атлетс фром Раша, победа будет наша".
Наших фанатов на стадионе много, поддерживают спортсменов они очень организованно. Ни у одной другой сборной такой группы поддержки нет.
Напомним, россияне на соревнованиях в Пхенчхане после дисквалификации ОКР выступают под нейтральным флагом. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
На льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев! Трибуны ждут!– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 11 февраля 2018 г.
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SpaMan
Надо было организовать выезд фан-групп. Вот они зажгли бы так что все офигели бы
08:39