05:56 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Россияне на фигурном катании: "Олимпик атлетс фром Раша, победа будет наша"

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Российские фигуристы во время командного турнира Олимпиады-2018 не остались без поддержки. На трибунах они скандируют: "Олимпик атлетс фром Раша, победа будет наша".

Наших фанатов на стадионе много, поддерживают спортсменов они очень организованно. Ни у одной другой сборной такой группы поддержки нет.

Напомним, россияне на соревнованиях в Пхенчхане после дисквалификации ОКР выступают под нейтральным флагом. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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SpaMan

Надо было организовать выезд фан-групп. Вот они зажгли бы так что все офигели бы

08:39

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