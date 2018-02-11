Россия занимает 3-е место после короткого танца в командном турнире

Российские фигуристы Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев заняли третье место в коротком танце командного турнира на Олимпиаде-2018. Дуэт набрал за прокат 74,76 и 8 очков в общий зачет.
Россия после короткой программы у мужчин, спортивных пар и в танцах на льду занимает 3-е место. Команда набрала 21 очко. На первом месте идут канадцы с 27 очками, вторыми - США с 23.
Положение после трех видов программы:
1. Канада - 27 очков.
2. США - 23.
3. Россия - 21.
4. Япония - 19.
5. Италия - 17.
6. Китай - 14.
7. Германия - 13.
8. Израиль - 12.
9. Франция - 11.
10. Корея - 8.
redgy
Забавно видеть Коляду в группе поддержки) Канаду благодаря ему не достать, а второе надо брать!
05:34