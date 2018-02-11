Россия после проката Забияко и Энберта осталась на втором месте в командном турнире

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место по итогам произвольной программы в соревнованиях спортивных пар в командном турнире Олимпиады-2018. Они набрали 133,28 балла. Россияне заработали 8 очков в общий зачет.

Первыми стали канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, набрав 10 баллов. На второй строчке расположились итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек.

Таким образом, Россия сохранила второе место в зачете командного турнира. Отставание от Канады увеличилось до 6 очков.

Положение после пяти видов программы:

1. Канада – 45 очков

2. Россия – 39

3. США – 36

4. Италия – 35

5. Япония – 32

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018