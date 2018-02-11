Россия после проката Медведевой поднялась на второе место в командном турнире

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу командного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Россиянка заработала 10 очков в общий зачет. Кэтлин Осмонд из Канады стала 3-й и заработала 8 очков, американка Брейди Теннел набрала 6 баллов.

Таким образом, Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады - 4 очка. Также борьбу за медали продолжат США, Япония и Италия.

Положение после четырех видов программы:

1. Канада - 35 очков

2. Россия - 31

3. США - 29

4. Япония - 26

5. Италия - 26

6. Китай - 18

7. Германия - 16

8. Израиль - 13

9. Франция - 13

10. Корея - 13

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018