Россия после проката Медведевой поднялась на второе место в командном турнире

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу командного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Россиянка заработала 10 очков в общий зачет. Кэтлин Осмонд из Канады стала 3-й и заработала 8 очков, американка Брейди Теннел набрала 6 баллов.
Таким образом, Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады - 4 очка. Также борьбу за медали продолжат США, Япония и Италия.
Положение после четырех видов программы:
1. Канада - 35 очков
2. Россия - 31
3. США - 29
4. Япония - 26
5. Италия - 26
6. Китай - 18
7. Германия - 16
8. Израиль - 13
9. Франция - 13
10. Корея - 13