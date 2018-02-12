Роман Костомаров: "Евгения Медведева - лучшая, поэтому рекорда можно было ожидать"

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров похвалил россиянку Евгению Медведеву за прокат в рамках командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане. Медведева набрала 81,06 балла и установила мировой рекорд.

– Евгения Медведева настолько стабильно выступает и подтверждает, что на сегодняшний день она лучшая, что в принципе рекорда можно было ожидать, – цитирует "Газета.Ru" Костомарова. – Медведева – молодец, что показывает такие результаты на Олимпийских играх и катает просто блестяще, поэтому, дай Бог, чтобы и дальше у нее все получалось.

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