12:17 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Робин Шолковы: "Судьи ставили оценки справедливо"

Тренер пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов  Робин Шолковы считает, что судьи на Олимпиаде справедливо оценивали выступления фигуристов. Российская пара стала четвертой, а победу одержали немцы Алена Савченко/Бруно Массо.

– Считаю, что по ходу турнира все оценки были выставлены справедливо, – цитирует ТАСС Шолковы. – О причинах ошибок мне пока сложно говорить, но я думаю, что это связно с давлением – не так просто выступать на Олимпийских играх после столь выдающихся прокатов. Поверьте, я знаю о чем говорю. Кроме того, второе место после короткой программы также накладывает много давления, хотите вы этого или нет.

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