Раиса Сметанина вошла в топ-10 величайших зимних олимпийцев по версии Watchmojo

Популярный портал Watchmojo составил топ-10 величайших участников зимних Олимпиад. В десятку вошла одна представительница СССР - лыжница Раиса Сметанина, занявшая пятое место. Она стала первой спортсменкой, завоевавшей десять медалей зимних Игр (4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую). Победив в 1992 году в эстафете, она стала на тот момент самой возрастной женщиной-чемпионкой зимних Игр.
Также в десятке нашлось место немецкому биатлонисту Рикко Гроссу, который на данный момент работает тренером сборной России.
Отметим, что в десятку не вошли шестикратные олимпийские чемпионки лыжница Любовь Егорова и конькобежка Лидия Скобликова. Рекордсмен зимних Игр по медалям (6 - 3 - 1) биатлонист Оле Эйнар Бьорндален стал только третьим, уступив двум соотечественником фигуристке Соне Хени и Бьорну Дели.
Полностью десятка выглядит следующим образом:
1. Бьорн Дэли (Норвегия, лыжные гонки)
2. Соня Хени (Норвегия, фигурное катание)
3. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия, биатлон)
4. Стефания Бельмондо (Италия, лыжные гонки)
5. Раиса СМЕТАНИНА (СССР/Объединенная команда, лыжные гонки)
6. Клаудиа Пехштайн (Германия, конькобежный спорт)
7. Эрик Хайден (США, конькобежный спорт)
8. Рикко Гросс (Германия, биатлон)
9. Хьетиль Андре Омодт (Норвегия, горнолыжный спорт)
10. Аполло Антон Оно (США, шорт-трек)
vit316
Мы никогда не будем лучшими в ИХ рейтингах. С этим надо смириться, над этим надо смеяться, этому стоит противостоять.
22:52 15 февраля
zoolord
Вы забываете об условии, не лучший спортсмен, а лучший спортсмен олимпиад. А это огромная разница. Олимпиада и ЧМ давно стали второсортными соревнованиями, где бегут Новая Зеландия, Сомали и Южный Судан. А типа Бьорндален остается дома из-за отбора. По-этому сейчас Кубки мира (или их аналоги) считаются лучшими среди показателей спортсменов. Лично мое мнение. Еще раз повторюсь, лучше 8 русских, 8 немцев, 8 норвежцев чем 1 сомали.
19:05 15 февраля
Скат78
Глупый рейтинг, как и претензия к временам Хени. Да она выигрывала без современной фармакологии, Интернета и т.д. она как раз заслуженно. Но например Оно так просто клоун, помню как у корейца по беспределу отобрали золото, что бы вручить этому недоаполлону.
18:33 15 февраля
Vamphyri
Смешной рейтинг. Особенно смешон Оно. У него аж два золота. Заслужил, да... )) Бельмондо - тоже всего два золота. Хени трехкратная, но в какие времена? Лучше бы ввели в топ-10 Бьерген. И Скобликову или Ана. И Егорову. Пехштайн крута, но Вюст то покруче будет по идее, тоже. Херня, а не рейтинг.
16:55 15 февраля