Раиса Сметанина вошла в топ-10 величайших зимних олимпийцев по версии Watchmojo

Популярный портал Watchmojo составил топ-10 величайших участников зимних Олимпиад. В десятку вошла одна представительница СССР - лыжница Раиса Сметанина, занявшая пятое место. Она стала первой спортсменкой, завоевавшей десять медалей зимних Игр (4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую). Победив в 1992 году в эстафете, она стала на тот момент самой возрастной женщиной-чемпионкой зимних Игр.

Также в десятке нашлось место немецкому биатлонисту Рикко Гроссу, который на данный момент работает тренером сборной России.

Отметим, что в десятку не вошли шестикратные олимпийские чемпионки лыжница Любовь Егорова и конькобежка Лидия Скобликова. Рекордсмен зимних Игр по медалям (6 - 3 - 1) биатлонист Оле Эйнар Бьорндален стал только третьим, уступив двум соотечественником фигуристке Соне Хени и Бьорну Дели.

Полностью десятка выглядит следующим образом:

1. Бьорн Дэли (Норвегия, лыжные гонки)

2. Соня Хени (Норвегия, фигурное катание)

3. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия, биатлон)

4. Стефания Бельмондо (Италия, лыжные гонки)

5. Раиса СМЕТАНИНА (СССР/Объединенная команда, лыжные гонки)

6. Клаудиа Пехштайн (Германия, конькобежный спорт)

7. Эрик Хайден (США, конькобежный спорт)

8. Рикко Гросс (Германия, биатлон)

9. Хьетиль Андре Омодт (Норвегия, горнолыжный спорт)

10. Аполло Антон Оно (США, шорт-трек)