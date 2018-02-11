Произошли изменения в составах на произвольную программу фигуристов

Произошли изменения в составах на произвольную программу у мужчин и женщин в командном турнире Олимпиады в Пхенчхане. Японец Кэйдзи Танака заменит Сому Уно, который в короткой программе показал лучший результат. В сборной США Адам Риппон заменит Натана Чена.
У Канады вместо Кэтлин Осмонд выступит Габриэль Дэйлман. Японка Каори Сакамото заменит Сатоко Мияхару.
Напомним, ранее стало известно, что в российской команде Евгению Медведеву, показавшую лучший результат в короткой программе, в произвольной заменит Алина Загитова.
Произвольные программы стартуют завтра. Пока Россия занимает второе место. Мужчины начнут свои выступления в 4.00 по московскому времени. Женщины – в 5.10. В 6.20 начнется произвольный танец.
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Медальный зачет Олимпиады-2018
barbos-68
после замены Тарасовой-Морозова стало ясно,что на золото никто не рассчитывает
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