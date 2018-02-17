Полиция отлавливает спекулянтов, продающих билеты на фигурное катание в Пхенчхане

Представитель оргкомитета Олимпиады-2018 Сон Баик Ю сообщил, что организаторы ведут борьбу с нелегальными продажами билетов на некоторые соревнования. По его словам, повышенным спросом пользуются выступления фигуристов.

- Спрос на фигурное катание высокий, многие билеты были распроданы, - приводит "Р-Спорт" слова Сон Баик Ю. - Я не видел, что происходит на данном этапе на фигурном катании на самих соревнованиях. Но были случаи, когда целые группы не могли прибыть на соревнования. Есть и проблема нелегальной продажи билетов на фигурное катание. Полиция отлавливает таких спекулянтов, мы работаем над этим вопросом.