Почему Бобровой больше нравится выступать в Пхенчхане, чем в Сочи

Россиянка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, после завоевания серебра в командном турнире на Играх в Пхенчхане рассказала об отличиях выступления на разных Олимпиадах.

- Для нас поддержка болельщиков много значит. Когда выходили на лед, то чувствовали, как будто дома выступаем, - отметила Боброва. - В Ванкувере все было так странно, что я даже забыла шаги. В Сочи трибуны снесли ором и криком, и это было своего рода давление и колоссальное напряжение, потому что Олимпиада - домашняя. А здесь доброта лилась на лед, ты как будто сидишь с пледом и горячим чаем, и выступать - в кайф! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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