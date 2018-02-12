10:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Павел Колобков: "Эта медаль доказывает, что наши спортсмены - в числе лидеров фигурного катания"

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Министр спорта РФ Павел Колобков поделился эмоциями от серебряной медали российских фигуристов в командном турнире Олимпиады в Пхенчхане.

- Очень рад за ребят! Эта медаль доказывает, что наши спортсмены - в числе лидеров фигурного катания! Поздравляю всех, кто боролся за эту награду, и желаю нашим фигуристам успехов в личных турнирах, - отметил Колобков.

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // 
Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kauperwood37

ахах, все и так знают, что мы лучшие в Ф.К.

11:28

samsam

Так вы здесь золота ожидали. Само соревнование для себя пробивали, как надежную золотую медаль. А тут облом.

10:20

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