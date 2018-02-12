Павел Колобков: "Эта медаль доказывает, что наши спортсмены - в числе лидеров фигурного катания"

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился эмоциями от серебряной медали российских фигуристов в командном турнире Олимпиады в Пхенчхане.
- Очень рад за ребят! Эта медаль доказывает, что наши спортсмены - в числе лидеров фигурного катания! Поздравляю всех, кто боролся за эту награду, и желаю нашим фигуристам успехов в личных турнирах, - отметил Колобков.
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Медальный зачет Олимпиады-2018
kauperwood37
ахах, все и так знают, что мы лучшие в Ф.К.
11:28
samsam
Так вы здесь золота ожидали. Само соревнование для себя пробивали, как надежную золотую медаль. А тут облом.
10:20