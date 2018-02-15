Отстраненный от Олимпиады Иван Букин выступит в шоу Авербуха

Серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду Илья Авербух объявил о старте гастрольного тура своего шоу, который в этом году тур будет посвящен Олимпиаде-2018. В нем впервые примут участие танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин, отстраненная от участия в Играх в Пхенчхане из-за отказа МОК приглашать партнера на соревнования. Еще одним сюрпризом для зрителей станет выступление неоднократного призера чемпионатов Европы и мира Елены Радионовой, а также многократного призера чемпионатов Европы Максима Ковтуна. Также в гастрольных шоу участвуют Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар и Максим Траньков и другие фигуристы.

- Все мы знаем сложности, которые легли сейчас на нашу команду, - сказал Авербух. - Мы хотим выразить свою солидарность с ней и поддержать в это непростое время. Впервые с нами поедут олимпийские чемпионы Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также сильнейшие спортсмены из действующей российской сборной Елена Радионова и Максим Ковтун. И, конечно, для меня большая честь пригласить к нам в команду призеров чемпионата Европы Александру Степанову и Ивана Букина. Ребята блестяще выступили на соревнованиях этого сезона, их абсолютно несправедливо, без объяснения причин не пустили на Олимпиаду, хотя они даже не выступали в Сочи, и к ним не может быть никаких вопросов.

Я горжусь тем, что в настоящее время наша команда объединяет в себе лучших фигуристов разных поколений, в том числе самых молодых, и мы единственные, кто может позволить себе крупные гастрольные туры по всей России.

Тур пройдет более чем в 20 городах России, и в каждом из них будут развернуты российские флаги. Таким образом, Авербух и его команда продемонстрируют свою поддержку олимпийцам, а также покажут, насколько важно вместе преодолевать испытания и не сдаваться, даже в самых сложных ситуациях.