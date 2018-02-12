Отставание России от Канады после проката Коляды увеличилось до 7 очков

Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2018, первым стал канадец Патрик Чан. Таким образом, отставание россиян от лидеров увеличилось на 1 очко после шести видов программы.

На счету Канады 55 очков, у России - 48. Третьими идут предствители США - 44 очка. Командный турнир сегодня завершат произвольные программы у женщин и танцевальных пар.

Положение после шести видов программы:

1. Канада - 55 очков.

2. Россия - 48.

3. США - 44.

4. Италия - 42.

5. Япония - 38.