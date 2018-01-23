21:00 23 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Они едут на Олимпиаду. И это уже точно

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото "СЭ"
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото "СЭ"
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Невероятно, но двумя главными надеждами России на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане становятся две девочки 15 и 18 лет – Алина Загитова и Евгения Медведева.

Видео произвольных программ двух россиянок на чемпионате Европы в Москве - здесь
Золотое выступление Алины Загитовой  // Серебряное выступление Евгении Медведевой

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
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saber1

Точно едут?? а зачем??

08:31

НУ- Я

Выйти из МОК и дело с концом!

06:50

NF

Теперь уважение к Родине и народу, их символом мерят числов подписантов в инстаграмах... Жаль этих девушек? Жаль, по своему, но клеймо белофлажников и капитулянтов им обеспечено. В том числе, и по собственному желанию...

04:21

веселый роджер

что важней????олимпийская медаль которую через несколько лет возможно отберут и мерседес в придачу с барского плеча или человеческое достоинство???ответьте девочки себе сами...вы все равно останитесь великими....но если поедите..... не запятнаете себя белым флагом под которыми ваши деды-прадеды застрелились бы но не прошли....думать вам

00:48

Крутояр

ну ладно.Две девочки-дурочки поедут.Карьера закончится Прокляты будут.

00:48

barbos-68

Вот так и действуют,по принципу "разделяй и властвуй"--эти едут ,эти не едут.Которые едут хлопают в ладоши и пакуют чемоданы,ыедь большие дяденьки смилостивились и разрешили.Если мы нация,если мы народ--все должны отказаться.И не надо разговоров ,что они всю жизнь готовились --есть вещи поважнее олимпийской медальки.К тому же такая медаль,полученная через унижение и спортсмена и страны, никому,кроме спортсменов не нужна, и превращается просто в медаль за очередной проходной турнир.

22:14 23 января

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

да...да...да... Бездарный ""начальник О.К.Р."" после 5.12.2017 тоже МНОГО ЧЕГО обещал....

21:55 23 января

Alnik-star

Уже вообще нет смысла туда ехать.

21:51 23 января

Сутра Бодуныч

Бесит эта хрень про подписчиков...У Шнура вон сколько их,,давайте его отправим,хотя бы пошлет всех...

21:34 23 января

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

вот и смотрите на них. вся олимпиада из двух человек.

21:31 23 января

shpasic

достижение, это количество подписчиков в твиттере, как у Сэрины))

21:28 23 января

Антимайдан

Девочки великолепны, но вот говорить "точно едут", имея дело с западным "правосудием"....

21:28 23 января

kotovski

Девчонкам медалей. Родю на кол.

21:27 23 января

Dobrovolinovich

Да, количество подписчиков в Инста - это достижение!!!! Нужно добавить размер ноги, количество километров к школе и возраст первого поцелуя

21:27 23 января

alex lav

Приедут, а их снимут прямо перед выступлением в свете новых заявлений Родченкова.

21:23 23 января