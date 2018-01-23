Они едут на Олимпиаду. И это уже точно

Невероятно, но двумя главными надеждами России на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане становятся две девочки 15 и 18 лет – Алина Загитова и Евгения Медведева.
Видео произвольных программ двух россиянок на чемпионате Европы в Москве - здесь
Золотое выступление Алины Загитовой // Серебряное выступление Евгении Медведевой
saber1
Точно едут?? а зачем??
08:31
НУ- Я
Выйти из МОК и дело с концом!
06:50
NF
Теперь уважение к Родине и народу, их символом мерят числов подписантов в инстаграмах... Жаль этих девушек? Жаль, по своему, но клеймо белофлажников и капитулянтов им обеспечено. В том числе, и по собственному желанию...
04:21
веселый роджер
что важней????олимпийская медаль которую через несколько лет возможно отберут и мерседес в придачу с барского плеча или человеческое достоинство???ответьте девочки себе сами...вы все равно останитесь великими....но если поедите..... не запятнаете себя белым флагом под которыми ваши деды-прадеды застрелились бы но не прошли....думать вам
00:48
Крутояр
ну ладно.Две девочки-дурочки поедут.Карьера закончится Прокляты будут.
00:48
barbos-68
Вот так и действуют,по принципу "разделяй и властвуй"--эти едут ,эти не едут.Которые едут хлопают в ладоши и пакуют чемоданы,ыедь большие дяденьки смилостивились и разрешили.Если мы нация,если мы народ--все должны отказаться.И не надо разговоров ,что они всю жизнь готовились --есть вещи поважнее олимпийской медальки.К тому же такая медаль,полученная через унижение и спортсмена и страны, никому,кроме спортсменов не нужна, и превращается просто в медаль за очередной проходной турнир.
22:14 23 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
да...да...да... Бездарный ""начальник О.К.Р."" после 5.12.2017 тоже МНОГО ЧЕГО обещал....
21:55 23 января
Alnik-star
Уже вообще нет смысла туда ехать.
21:51 23 января
Сутра Бодуныч
Бесит эта хрень про подписчиков...У Шнура вон сколько их,,давайте его отправим,хотя бы пошлет всех...
21:34 23 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
вот и смотрите на них. вся олимпиада из двух человек.
21:31 23 января
shpasic
достижение, это количество подписчиков в твиттере, как у Сэрины))
21:28 23 января
Антимайдан
Девочки великолепны, но вот говорить "точно едут", имея дело с западным "правосудием"....
21:28 23 января
kotovski
Девчонкам медалей. Родю на кол.
21:27 23 января
Dobrovolinovich
Да, количество подписчиков в Инста - это достижение!!!! Нужно добавить размер ноги, количество километров к школе и возраст первого поцелуя
21:27 23 января
alex lav
Приедут, а их снимут прямо перед выступлением в свете новых заявлений Родченкова.
21:23 23 января