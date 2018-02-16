Олимпийский чемпион из Канады был вынужден выступать с усиками

Канадский фигурист Патрик Чан вышел на короткую программу одиночников на Олимпиаде в Пхенчхане с несвойственными себе усиками. Все дело в том, что накануне он потерял бритву.

- С утра нигде не мог ее найти, перерыл все! - сказал он журналистам в смешанной зоне. - Пришлось ехать так. Надеюсь, сегодня достану набор и на произвольную программу приеду выбритым.

Напомним, Чан в составе сборной Канады завоевал золото в командном турнире. В короткой программе он пока занимает второе место. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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