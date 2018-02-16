07:38 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Олимпийский чемпион из Канады был вынужден выступать с усиками

Патрик ЧАН. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ" Патрик ЧАН. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"
Патрик ЧАН. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"

Канадский фигурист Патрик Чан вышел на короткую программу одиночников на Олимпиаде в Пхенчхане с несвойственными себе усиками. Все дело в том, что накануне он потерял бритву.

- С утра нигде не мог ее найти, перерыл все! - сказал он журналистам в смешанной зоне. - Пришлось ехать так. Надеюсь, сегодня достану набор и на произвольную программу приеду выбритым.

Напомним, Чан в составе сборной Канады завоевал золото в командном турнире. В короткой программе он пока занимает второе место. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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