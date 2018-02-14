Олег Васильев: "В произвольной программе все может решить одна ошибка"

Сегодня утром на сайте "СЭ" произошла накладка – из-за технической ошибки было опубликовано экспертное мнение олимпийского чемпиона Олега Васильева, которое принадлежало не ему. Мы уже связались с легендарным фигуристом, выразили свое сожаление и сейчас приводим его комментарий с оценкой короткой программы турнира спортивных пар.

– После короткой программы наша пара Тарасова/Морозов отстает от китайского дуэта меньше, чем на балл. Реально ли догнать?

– Отставание минимальное, поэтому вопрос стоит не в том – догнать или нет, а в стартовой диспозиции. Разница полбалла ни о чем не говорит – это даже не ошибка в элементе, а взмах одной руки. Не думаю, что сейчас у соперников есть какая-то разница, и кто-то из них первый, а кто-то второй. Но компьютер посчитал, что чуть больше у китайцев, чуть меньше у Тарасовой с Морозовым. Но в короткой программе эти две пары в глазах судей были равны.

– Не показалось ли вам, что судьи отдали небольшое предпочтение Суй Вэнцзин и Хань Цун из-за того, что они действующие чемпионы мира?

– Нет – их программа намного органичнее и соответствует музыкальному сопровождению, чем у Тарасовой и Морозова. Да, у россиян есть свои плюсы, но с точки зрения восприятия меня больше трогает выступление китайской пары.

– То есть в произвольной программе фаворитами будут именно они?

– Там много фаворитов. Любая из первых четырех пар может оказаться на первом месте. И, несмотря на отрыв первых двух пар, все может решить одна ошибка. Я уже говорил, что никто не имеет права на осечку в произвольной программе. И тот, кто откатается более чисто и допустит меньше ошибок, тот, скорее всего, и победит.

– Как вам пара из КНДР Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик?

– Очень нравится. Я наблюдаю за ней уже не первый год. Они катаются на мировом уровне и справедливо заняли 11-ю позицию. Можно даже сказать, что судьи немного придержали им оценки, потому что они не выступают регулярно на всех международных стартах – например, "Гран-при". Они готовятся только к Олимпийским играм, а в промежутках нигде не показываются. Возможно, где-то выступают, чтобы поддерживать минимальный рейтинг, но судьи их мало знают. Само катание у этой пары было достойным, и я вижу прогресс. Они достаточно молодые, и, считаю, если они продолжат кататься, то в будущем при необходимом международном опыте смогут конкурировать с ведущими парами. (Андрей СИЗЯКИН)