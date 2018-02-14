Олег Васильев: "Судьи могут помешать Тарасовой и Морозову выиграть Олимпиаду"

Олимпийский чемпион-1984 Олег Васильев по итогам короткой программы спортивных пар на Олимпиаде выразил недоумение по поводу некоторых оценок судей. Он отметил, что россияне Наталья Забияко и Александр Энберт должны были быть в тройке.

Напомним, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми, отставая от китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун на 0,71 балла. Забияко и Энберт стали 8-ми.

– Тарасова и Морозов, на мой взгляд, сегодня были не хуже, чем китайцы, – сказал Васильев. – Программа у них была даже лучше, чем у китайцев. Но больше всего меня расстроили оценки Забияко и Энберта. Эта пара должна быть в тройке вместе с китайцами и Тарасовой и Морозовым. Эти три пары были сегодня сильнейшими.

– Реально ли догнать китайскую пару?

– Здесь есть два препятствия для Тарасовой и Морозова. Первое – мастерство китайцев, второе – большая симпатия той группы людей, которые ставят оценки и формируют судьбу современного катания. На мой взгляд, при всем равном им все равно будут отдавать предпочтение.

– Татьяна Тарасова в своем репортаже заметила, что судьи "тащат" канадскую пару. Как вам судейство?

– Не хочу говорить что-то конкретное о судействе. Свое мнение о нем я высказал словами про Забияко и Энберта. Я вижу эту нашу пару в числе призеров короткой программы.

– Как вам выступление пары из КНДР?

– Они хорошие, я видел их до Олимпиады, но сегодня их прокат не смотрел. Вообще у ребят все профессионально. В их катании четко прослеживается либо настоящий русский тренер, либо те традиции, которые заложены русским парным катанием. (Андрей СИЗЯКИН)

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