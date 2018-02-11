Нина Мозер: "Забияко и Энберт справились с программой в командном турнире"

Тренер Нина Мозер отметила, что российская спортивная пара фигуристов Наталья Забияко/Александр Энберт справилась с программой в командном турнире Олимпийских игр.

Забияко/Энберт стали третьими по итогам произвольной программы спортивных пар в рамках командного турнира Игр, набрав 133,28 балла. Пара заменила после короткой программы Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые стали первыми.

– В принципе я довольна прокатом, – цитирует Мозер "Р-Спорт". – Программу мы немножко облегчили, потому что они первый раз на таком соревновании, подготовка была неожиданной, так как в командных соревнованиях должны были кататься Ксюша с Федором (Столбова/Климов). Я понимала, что нужно для команды, и они справились с программой. Единственное, Наташа споткнулась в конце. Но для дебютантов они молодцы, учитывая давление.

Я и рассчитывала, что третье место Наташи с Сашей будет неплохим вариантом. Мы понимали, что первого места не будет, когда узнали, что за Канаду выйдут в произвольной (Меган) Дюамель/(Эрик) Рэдфорд. Второе, третье или четвертое могли быть. Получили серединку – и для команды хорошо, и для нас неплохо.

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