09:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Нина Мозер: "Во время проката Тарасовой и Морозова думала, что из меня пойдет дым"

Нина Мозер, тренер российской пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, отметила, что чуть не задымилась во время проката спортсменов в короткой программе Олимпиады-2018. Она также добавила, что вместе с фигуристами прошла это испытание.

 
Сегодня. Пхенчхан. Евгения ТАРАСОВА и Владимир МОРОЗОВ.Двойная уважуха. Тарасова и Морозов прыгнули на чемпионский уровень

Напомним, россияне стали вторыми, отставание от китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун составляет 0,71 балла.

– Я стояла во время проката, и у меня было ощущение, что из меня пойдет дым. Я реально чуть не задымилась, – приводит "Р-Спорт" слова Мозер. – Уши горят, но в плане нервов совершенно не колотило.

Когда Женя с Володей уже вышли со льда, пошли в "кисс энд край", в этот момент я почувствовала, что я прошла вместе с ними это испытание.

Пары продемонстрируют произвольную программу завтра, 15 февраля.

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https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180214/1132549198.html

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